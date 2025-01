Video: watson/lucas zollinger

Boeing verliert bei Turbulenzen 300 Meter Höhe – 38 Personen verletzt

Ein United-Airlines-Flug von der Millionenstadt Lagos in Nigeria nach Washington, D.C. musste am 24. Januar über der Elfenbeinküste wenden, nachdem heftige Turbulenzen 38 der 256 Insassinnen und Insassen (245 Passagiere, acht Crewmitglieder und drei Piloten) verletzt hatten.

Die Boeing 787-8 «Dreamliner» wurde plötzlich zum «Nightmareliner» als der Kabinendruck abfiel und das Flugzeug 300 Meter an Höhe verlor. Videos des Vorfalls verbreiten sich jetzt in den sozialen Medien:

Video: watson/lucas zollinger

Laut Aussagen von Passagieren geriet das Flugzeug rund 90 Minuten nach dem Start plötzlich in Turbulenzen und verlor dreimal ruckartig an Höhe. Kurz zuvor hatte die Crew die Abendessen verteilt, in den Videos ist zu sehen, wie das Essen überall in der Kabine verstreut ist, genau wie Handgepäck, Decken und Kissen.

Verspritzte Getränke an der Gepäckablage. Bild: x / @aviationbrk

Die Federal Airports Authority of Nigeria (FAAN) teilte mit, dass der Pilot um 01.20 Uhr ein Notsignal gesendet und eine Notlandung angekündigt hatte. Zuerst wollte der Pilot in Ghana notlanden, flog dann aber doch nach Nigeria zurück, wo er das Flugzeug schliesslich um 03.22 Uhr am Murtala Muhammed International Airport landete.

Verletzungen zeugen von Heftigkeit der Turbulenzen

Vier Passagiere und zwei Flugbegleiter mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Laut der FAAN wurden ausserdem weitere 27 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder verletzt, mussten zur weiteren Versorgung aber nicht ins Krankenhaus.

Ein Sprecher von United Airlines bestätigte die Notlandung.

«Unser Flug von Lagos, Nigeria, nach Washington kehrte nach einem technischen Problem und einer unerwarteten Flugzeugbewegung nach Lagos zurück. Wir arbeiten mit den Luftfahrtbehörden in den USA und Nigeria zusammen, um die Ursache herauszufinden.»

Auf der Strecke zwischen Lagos und Washington war nur zwei Tage zuvor schon dieselbe Maschine wegen eines technischen Problems auffällig geworden. Sie musste nach Accra in Ghana umgeleitet werden. (lzo)

