Dieses Gefängnis-Gokart-Rennen hält momentan ganz Frankreich in Atem 🏎

Video: watson/lucas zollinger

Mörder und Vergewaltiger fuhren Gokart in Gefängnis – jetzt handelten die Verantwortlichen

Das Gefängnis von Fresnes ist mit seinen über 1500 Inhaftierten das zweitgrösste von Frankreich. Kürzlich haben ungewöhnliche Aktivitäten im Gefängnishof landesweit für Aufsehen gesorgt. Ungewöhnliche Aktivitäten – damit ist aber nicht etwa ein Ausbruchsversuch gemeint. Es ging um ein Schwimmbecken und ein Kart-Rennen. Sieh selbst:

Video: watson/lucas zollinger

Die Kontroverse, die seit Tagen ganz Frankreich beschäftigt, nahm ihren Lauf wegen der Internet-Serie «Kohlantess». Für die neuste Episode drehte man im Gefängnis Fresnes einige Challenges, bei denen sich die Häftlinge mit den Wärtern messen konnten. Das Siegerteam gewann dabei Geld, welches dann für einen guten Zweck gespendet wurde.

Eine dieser Challenges war zum Beispiel Tauziehen. Beide Teams mussten versuchen, das andere in ein Schwimmbecken zu ziehen. Dieses war für die Dreharbeiten in der Mitte des Gefängnishofes aufgestellt worden. Ausserdem wurde der ganze Hof in eine Gokart-Rennstrecke umgewandelt.

«Kriminelle vergnügen sich auf Kosten ihrer Opfer»

Dass sich die Verurteilten hinter den Gefängnismauern anscheinend köstlich amüsierten, stiess einigen rechten Politikern sauer auf. So schrieb beispielsweise Damien Rieu von der ultra-rechten Partei «Reconquête» auf Twitter:

«Sie vergewaltigen eure Töchter, brechen in eure Häuser ein, überfallen eure Omas, stehlen eure Autos, aber fahren Go-Kart auf Kosten ihrer Opfer und mit euren Steuern dank des Direktors @DellisteJ und @E_DupondM.» Damien Rieu, ultra-rechter Politiker twitter

Tatsächlich trugen die Kohlantess-Produzenten mit ihren Sponsoren sämtliche Kosten. Einzig den Gefängnisbeamten seien für die Dreharbeiten Überstunden gewährt worden. Dennoch verbreitete sich der Tweet von Rieu wie ein Lauffeuer in Frankreich. Schliesslich zeigte sich auch der von Rieu konfrontierte Justizminister Éric Dupond-Moretti betroffen und leitete eine Untersuchung ein.

Dupond-Moretti behauptete, dass weder Justizministerium noch Gefängnisverwaltung von dem Kart-Rennen gewusst hätten. Auf Twitter jedoch hatte sich der Gefängnisdirektor Jimmy Delliste direkt nach den Dreharbeiten noch positiv über die Aktion geäussert:

«Ein Moment brüderlichen Engagements zugunsten von drei Vereinen, die jeweils von einer Auswahl von Gefangenen, Wachpersonal und Jugendlichen aus Fresnes vertreten wurden. Vielen Dank an die Organisatoren und an Djibril Drame.» Jimmy Delliste, Gefängnisdirektor Fresnes twitter

Video aus dem Internet entfernt

Mittlerweile hat «Kohlantess» das Video aus dem Internet entfernt. Aber nicht wegen der haltlosen Anschuldigungen der rechten Politiker, sondern weil französische Medien einen anderen kontroversen Aspekt aufgedeckt haben. Bei einem der teilnehmenden Häftlinge soll es sich um einen verurteilten Mörder, bei einem anderen um einen Vergewaltiger gehandelt haben.

Aus Respekt den Opfern gegenüber habe man das Video deshalb entfernt, heisst es von «Kohlantess». Eigentlich habe man aber mit dem Gefängnis vor den Dreharbeiten abgesprochen, dass keiner der Teilnehmer wegen Verbrechen gegen Leib und Leben verurteilt worden sei, schreibt Kohlantess-Moderator Djibril Drame auf Twitter:

Auch Links meldete sich zu Wort

Die Kontroverse beschäftigte ganz Frankreich. Natürlich trugen auch linke Politiker zum Diskurs bei. Viele bedauern, dass die «wirklichen» Probleme französischer Gefängnisse unsichtbar gemacht worden seien.

«Ausnahmsweise können Insassen und Wärter gemeinsam lachen und sich für einen guten Zweck einsetzen. Es ging darum, Geld an Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden, die sich um Kinder kümmern. Ich sehe nicht, wo das Böse ist», sagte Dominique Simonnot, Generalkontrolleurin der Hafteinrichtungen, in einem Interview mit franceinfo. Sie prangert regelmässig die «schrecklichen» Haftbedingungen in Frankreich an, wo Insassen täglich 22 Stunden zu dritt zusammengepfercht seien. (lzo)

Mehr Videos findest du hier:

Britische Polizei tanzt während der Pride den «Macarena» – dann kommt der Shitstorm Video: watson/Fabian Welsch

EasyJet-Passagier bleibt unglaublich hartnäckig – bis das passiert Video: watson/Aya Baalbaki