Schiff-Crash in Rotterdam – 6 Personen gerettet

Am Donnerstag, 21. Juli, ist ein Wasser-Taxi mit einem Linien-Schiff in Rotterdam zusammengestossen und daraufhin untergegangen. An Board waren sechs Personen – darunter ein Kind. Unmittelbar nach dem Zusammenstoss sind an der Unfallstelle weitere Wasser-Taxis sowie Rettungskräfte eingetroffen, um den Passagieren zu helfen.

Der Unfall hat den Wasserverkehr in Rotterdam für mehrere Stunden unterbrochen. Personen, die an der Unfallstelle waren, haben von einer Vielzahl an Polizei-, Feuerwehr- und Rettungskräften berichtet. Auch ein Helikopter war im Einsatz. (fwe)

