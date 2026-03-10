Video: watson/Elena Maria Müller

Ende des Iran-Kriegs: US-Regierung widerspricht sich

In seiner letzten Pressekonferenz gab Trump bekannt, dass der Krieg so gut wie zu Ende sei und die USA sowie Iran dem Zeitplan um Wochen voraus seien. Daraufhin sank der Ölpreis, auch die Börsen erholten sich.

Eine Journalistin konfrontierte Trump mit widersprüchlichen Aussagen der Regierung. Während der Verteidigungsminister Pete Hegseth in einem Interview gegenüber dem US-Sender CBS News sagte, dass die USA bereit seien, alles zu tun, was nötig sei – und dabei den Einsatz von Bodentruppen nicht ausschliessen –, sprach Trump nun über ein baldiges Ende des Krieges.



Die Journalistin fragte, was denn nun stimme, Hesgeths Aussage, es sei erst der Beginn, oder die von Trump. Letzterer meinte darauf: beides.

