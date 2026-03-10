freundlich
Trump: Iran-Krieg ist bald vorbei – damit widerspricht er Hesgeth

Ende des Iran-Kriegs: US-Regierung widerspricht sich

10.03.2026, 11:4410.03.2026, 11:44

In seiner letzten Pressekonferenz gab Trump bekannt, dass der Krieg so gut wie zu Ende sei und die USA sowie Iran dem Zeitplan um Wochen voraus seien. Daraufhin sank der Ölpreis, auch die Börsen erholten sich.

Eine Journalistin konfrontierte Trump mit widersprüchlichen Aussagen der Regierung. Während der Verteidigungsminister Pete Hegseth in einem Interview gegenüber dem US-Sender CBS News sagte, dass die USA bereit seien, alles zu tun, was nötig sei – und dabei den Einsatz von Bodentruppen nicht ausschliessen –, sprach Trump nun über ein baldiges Ende des Krieges.

Die Journalistin fragte, was denn nun stimme, Hesgeths Aussage, es sei erst der Beginn, oder die von Trump. Letzterer meinte darauf: beides.

Iran-Krieg in Bildern
Iran-Krieg in Bildern

Der Iran-Krieg zieht immer weitere Kreise. Israel etwa greift Hisbollah-Stellungen im Libanon an.
