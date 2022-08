Video: watson/nico bernasconi

Los Angeles: Autofahrerin crasht in den Querverkehr – 6 Tote gemeldet

Tragische Szenen in Windsor Hills im US-Bundesstaat Los Angeles. Eine Autofahrerin rast mit hohem Tempo über eine rote Ampel und kollidiert in einer dicht befahrenen Kreuzung mit mehreren Fahrzeugen. Drei von den mindestens sechs involvierten Autos gehen in Flammen auf.

Insgesamt sechs Personen verlieren bei diesem Unfall ihr Leben – darunter drei Erwachsene, ein Kleinkind, eine schwangere Frau und ihr ungeborenes Kind. Weitere acht Personen, davon sechs Jugendliche, verletzen sich und müssen ins Spital gebracht werden. Eine jugendliche Person befindet sich in kritischem Zustand.

Laut der Aussauge einer Freundin der Fahrzeuglenkerin, hätte diese kurz vor dem Crash mit dem Freund gestritten und Alkohol konsumiert.

Die Verursacherin überlebt den Crash und wird bereits zum Vorgang des Unfalls befragt. Das Ausmass ihrer Verletzungen ist aber nicht bekannt. (nbe)

