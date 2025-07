Gegenseitiger Beschuss von Thailand und Kambodscha – das sind die Videos

Kambodschas Ministerpräsident Hun Manet äusserte sich auf Facebook zur Situation: «Kambodscha hat sich stets für eine friedliche Lösung von Problemen eingesetzt, doch in diesem Fall haben wir keine andere Wahl, als mit bewaffneten Streitkräften auf bewaffnete Aggressionen zu reagieren.» (lzo)

Die beiden Länder beschuldigen sich gegenseitig, den Erstschlag ausgeführt zu haben. In einer Stellungnahme erklärte Phumtham Wechayachai, der stellvertretende Premierminister Thailands, man wolle jetzt nicht den Krieg erklären, sondern eine Lösung finden. Aber auch:

Ein Video soll etwa zeigen, wie ein Mehrfachraketenwerfer vom kambodschanischen Grenzgebiet Oddar Meanchey aus in die thailändische Provinz Surin feuert.

In den sozialen Medien sind jetzt erste Videos aufgetaucht:

In der Nacht auf Donnerstag (Schweizer Zeit) ist in Südostasien der jahrelange Grenzstreit zwischen Kambodscha und Thailand militärisch eskaliert.

Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha eskaliert – acht Zivilisten getötet

Ein erbitterter Grenzstreit zwischen Thailand und Kambodscha eskaliert weiter. In der Grenzregion der beiden Ländern gab es in der Nacht auf Donnerstag (Schweizer Zeit) heftige Schusswechsel.

Bei den schweren Kämpfen in der Grenzregion zwischen Thailand und Kambodscha sind Polizeiangaben zufolge mindestens acht thailändische Zivilisten getötet worden. Mindestens 13 weitere Menschen seien durch Artilleriefeuer und Raketen an fünf verschiedenen Orten verletzt worden, hiess es in einer Mitteilung der Polizeistation Kantharalak im Nordosten von Thailand.