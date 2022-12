Bis zu minus 50 Grad Celsius – lebensgefährlicher Schneesturm in den USA

Aktuell wütet in den USA der Schneesturm «Elliott». Extrem viel Neuschnee, starke Winde und Temperaturen bis zu minus 50 Grad Celsius könnten an den kommenden Feiertagen für lebensfeindliche Bedingungen sorgen. Präsident Joe Biden ermahnte seine Landsleute eindringlich, den Sturm ernst zu nehmen.

Mit einer eindrucksvollen Rede vor dem US-Kongress hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj unter dem Jubel der Abgeordneten den Vereinigten Staaten für ihre Unterstützung gegen den russischen Angriffskrieg gedankt. «Trotz aller Widrigkeiten und Untergangsszenarien ist die Ukraine nicht gefallen. Die Ukraine ist gesund und munter», sagte Selenskyj am Mittwochabend (Ortszeit) vor den beiden Kammern des Parlaments in der US-Hauptstadt Washington bei seiner ersten offiziellen Auslandsreise in Kriegszeiten. Immer wieder flammte in den Reihen Applaus auf. Der Ukrainer betonte die historische Bedeutung des Verteidigungskampfes für die Demokratie. Er machte aber deutlich, dass es für einen Sieg seines Landes weitere schwere Waffen brauche.