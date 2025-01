Video: watson/Hanna Dedial

Abertausende Seesterne an Nordseestrand gespült

Winterstürme mit Böen von bis zu 120 km/h haben an der Küste von Sylt zu einem bemerkenswerten Naturspektakel geführt. An den Stränden der Nordseeinsel türmen sich derzeit haufenweise angespülte Seesterne. Sie wurden durch heftige Winde und starken Wellengang aus ihrer gewohnten Umgebung am Meeresboden gerissen. Obwohl die schiere Masse der angespülten Meerestiere einen bedrückenden Anblick bietet, stellt diese Massenschwemme keine Bedrohung für die Population der Tiere dar.

