Der Rekord-Fanmarsch in Bern und andere feiernde Fanmassen im Video

Das Highlight der bisherigen Frauenfussball-Europameisterschaft war aus Schweizer Sicht bestimmt der gestrige 2:0-Sieg über die Isländerinnen. Damit rückt für die Schweizer Nati auch eine Viertelfinal-Qualifikation in greifbare Nähe.

Jedoch ereignete sich gestern auch bereits vor dem Spiel in Bern etwas Historisches: Rund 14'000 Fans hatten sich in der Bundesstadt versammelt, um gemeinsam ins ausverkaufte Stadion in Wankdorf zu pilgern.

Das ist ein Rekord, aber keine Ausnahmeerscheinung. Die EM vermochte es in dieser Gruppenphase bereits mehrmals, auch neben dem Spielfeld zu begeistern. Nicht nur die Schweiz, sondern auch viele andere Länder mobilisierten ihre Fans für Märsche, wie ihr im folgenden Video sehen könnt:

Von den 14'000 Fans am Berner Marsch sollen 12'000 Schweizerinnen und Schweizer gewesen sein. Ebenfalls liefen rund 2000 Anhängerinnen und Anhänger der isländischen Elf mit. Die Route führte durch die Berner Altstadt zum Bärengraben und von dort den Aargauerstalden hinauf zum Stadion, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Die Stimmung sei friedlich und ausgelassen gewesen. Einen Fanmarsch dieser Grösse gab es an einer Frauen-Europameisterschaft bisher noch nie. Die erste wurde im Jahr 1984 ausgetragen.

Der bisher grösste Fanmarsch umfasste 8000 Menschen und war erst am Samstag in Luzern aufgestellt worden. Dort spielten die Niederlande gegen Wales, wobei die Fans der «OranjeLeeuwinnen» den Grossteil der Menge ausmachten. Die Niederlande konnte das Spiel schliesslich 3:0 für sich entscheiden. (lzo)

