Verrücktes Video zeigt, wie zwei Menschen vom Gehweg verschluckt werden



Kaum zu glauben, dass diese Zwei dort lebend herauskamen



Ein Mann und eine Frau liefen am Montag in der Nähe der Second Bridge im chinesischen Wulong der Strasse entlang, als der Untergrund ohne Vorwarnung unter ihnen zusammenbricht. Das Paar hatte allerdings Glück im Unglück.

Alle Infos gibts im obigen Video.

