Videos

International

WTF? Elster piesackt Schulbub – und Papi macht ein virales Video draus



Video: watson

WTF? Elster piesackt Schulbub – und Papi macht ein virales Video draus

Dieses Video geht derzeit um die Welt: Der Scooter fahrende Schulbub Max Sherwood versucht einer Elster zu entkommen, die ihn auf dem Schulweg verfolgt und angreift. Das Ganze passierte am 28. September in New South Wales, Australien.

Warum der Vogel auf das Kind losgeht? Elstern verteidigen ihr Revier während der Brutzeit, was zu solchen Attacken der Rabenvögel führen kann. Gefilmt wurde das Ganze von Max' Vater Wayne, der sich während der Aufnahmen das Lachen nicht verkneifen konnte.

Bei aller Schadenfreude kann gesagt werden: Max kam mit ein paar kleineren Kratzern und einem Schreck davon.

(lha)

Mehr Videos

«Plötzlich bewegte sich der Eisberg» Video: watson

Mit diesen Tricks zauberst du Hollywood-Effekte in deine Videos Video: watson

Dieser Trick bringt dein Baby in Sekunden zum schlafen Video: watson

So wüten die Waldbrände in Kalifornien Video: watson

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Paul Smiths Designerlatschen - Pakistan Heilige Krokodile Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter