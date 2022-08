Video: watson/Fabian Welsch

Boot explodiert in Florida – 4 Verletzte

Am Sonntag, 21. August, ist in Florida ein Boot explodiert. Der Unfall ereignete sich in Daytona Beach, einer beliebten Ferienstadt im US-Südstaat.

Bei der Explosion sind vier Personen verletzt worden. Eine musste mit Verbrennungen per Helikopter ins Spital geflogen werden.

Video: watson/Fabian Welsch

Feuerwehr schnell vor Ort

Die Feuerwehr von Daytona Beach traf wenige Minuten nach der Explosion an der Anlegestelle des Boots ein. Zu dem Zeitpunkt stand das Schiff bereits in Flammen. Laut des Besitzers ist das Heck explodiert, als er volltankte und jemand anderes gleichzeitig den Motor starten wollte. (fwe)

