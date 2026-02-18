bedeckt
Müllberge in Kuba weil der Treibstoff fehlt

Video: watson/Elena Maria Müller

Kubakrise: Deshalb versinkt Havanna gerade im Müll

18.02.2026, 09:4218.02.2026, 09:42

In Kubas Hauptstadt Havanna türmen sich die Müllberge entlang der Strasse. Wegen der anhaltenden Treibstoffkrise ist die Abfallentsorgung lahmgelegt. Entsprechend sind die Einwohnerinnen und Einwohner Havannas besorgt. Seit Tagen sei kein Müll mehr abgeholt worden.

Durch die Sanktionen der USA wird die Ölversorgung des Landes unterbunden und entsprechend auch der Treibstoff knapp. Zurzeit sind in Havanna nur 44 von 106 Müllwagen in Betrieb. Kuba war lange auf Lieferungen aus Venezuela angewiesen, hat jedoch seit Mitte Dezember keine Lieferungen mehr erhalten.

Kuba steckt zurzeit in der tiefsten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Hier findest du eine umfassende Analyse zur Situation. (emm)

Auf Facebook teilenAuf X teilen
