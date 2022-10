Video: watson/Fabian Welsch

«Wir werden untergehen!» – Kreuzfahrtschiff gerät in schweren Wellengang

Das Kreuzfahrtschiff «Aida aura» ist auf dem Atlantik in stürmische See geraten. Im Golf von Biskaya – eine grosse Bucht zwischen Frankreich und Spanien – erreichten die Wellen eine solche Wucht, dass sogar Wasser durch die Türen in das Innere des Schiffs gelangt sind:

Auf das Unwetter angesprochen, sagte die Reederei gegenüber RTL: «Die Wetterbedingungen sind für diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich, die Schiffsführung berücksichtigt dies natürlich jederzeit angemessen und informiert unsere Gäste kontinuierlich.»

Aufgrund des schweren Wellengangs hat der Kapitän entschieden, zwei Zwischenstationen der Kreuzfahrt auszulassen. So wurden die Häfen La Coruna und Porto/ Leixoes ausgesetzt.

Die «Aida aura» ist am 18. Oktober in Bremerhaven ausgelaufen. Ziel der Kreuzfahrt ist Südafrika. (fwe)

