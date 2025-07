Video: facebook/Kaitlyn Carpenter

Überschwemmungen in New Mexico reissen ganzes Haus mit

Nach Texas ist nun auch der südliche US-Bundesstaat New Mexico nach starken Regenfällen von einer heftigen Sturzflut betroffen. Aufnahmen aus dem Bergdorf Ruidoso im Süden New Mexicos zeigen, wie Wassermassen ein ganzes Haus mitreissen:

Der Bürgermeister von Ruidoso sprach in einem lokalen Radiosender von Gaslecks, Schlammlawinen und unter Wasser stehenden Brücken. Dutzende Menschen seien aus den Fluten gerettet worden, so Lynn Crawford. Manche Menschen seien im Krankenhaus. NBC berichtete unter Berufung auf Crawford, dass drei Menschen vermisst würden. Über Tote sei zunächst nichts bekannt, zitierte die «New York Times» eine Gemeindesprecherin.

Der Rio Ruidoso ist laut Bürgermeister Crawford üblicherweise so klein, dass man von einem Ufer ans andere springen kann. Aktuell ist jedoch Monsun-Saison und der Regen hat den Fluss auf einen Rekordpegel von über sechs Metern anschwellen lassen, wie der Nationale Wetterservice der USA berichtete.

Waldbrände im letzten Jahr verstärkten die aktuelle Katastrophe

Erst letztes Jahr wurde die Ortschaft mit 7600 Einwohnerinnen und Einwohnern von verheerenden Waldbränden heimgesucht. Diese hatten zur Folge, dass die Überschwemmung am Dienstag so heftig waren. Das «South Fork Fire» war am 17. Juni 2024 ausgebrochen und hatte fast 7000 Hektar Land zerstört. Das Feuer war so heiss, dass es den Boden hydrophob machte, was bedeutet, dass er kein Wasser mehr aufnimmt, erklärte Bürgermeister Crawford.

Die Gouverneurin von New Mexico, Michelle Lujan Grisham, unterzeichnete am Dienstagabend einen Antrag auf eine Notstandserklärung, um Hilfe von der Bundesregierung zu erhalten.

In den vergangenen Tagen war es schon im Nachbarstaat Texas zu heftigen Überschwemmungen gekommen. Mehr als 100 Menschen starben, mehr als 160 wurden oder werden immer noch vermisst.

Dieses Video zeigt, wie schnell sich die Wassermassen in Texas bildeten:

