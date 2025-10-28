freundlich10°
International

Sturmjäger fliegen ins Auge von Hurrikan Melissa

Video: watson/Emanuella Kälin

So sieht es im Auge des Hurrikans «Melissa» aus

28.10.2025, 10:0128.10.2025, 10:23

Ein Spezialteam der US-Luftwaffe, die sogenannten «Hurricane Hunters», flog am Montag direkt durch das Auge des Hurrikans «Melissa», der mit Geschwindigkeiten von bis zu 282 km/h auf Jamaika, Kuba und die Bahamas zusteuert.

Dabei entstanden beeindruckende Bilder, die den sogenannten «Stadion-Effekt» zeigen: Die Wolken formieren sich kreisrund um das Auge, als wären sie in einer gigantischen Arena angeordnet.

Die Aufnahmen liefern Daten für das nationale Hurrikanzentrum und verdeutlichen die Struktur eines Kategorie-5-Sturms.

Melissa ist der stärkste Sturm des Jahres 2025. Er wird voraussichtlich am frühen Dienstag auf Jamaika treffen, bevor er über den Osten Kubas und die Bahamas zieht.

Hier die Aufnahmen vom Inneren des Hurrikans:

Video: watson/Emanuella Kälin

(emk)

