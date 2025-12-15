freundlich
Videos sollen Absturz vom russischen Militärtransportflugzeug zeigen

Video: watson/Emanuella Kälin

Videos zeigen Absturz von russischem Militärflugzeug

15.12.2025, 13:1215.12.2025, 13:42

Letzte Woche ist nordöstlich von Moskau in der Region Iwanowo ein russisches Militärtransportflugzeug abgestürzt.

Die Maschine war kurz zuvor gewartet worden. Augenzeugen berichteten der Zeitung «Kommersant», dass das Flugzeug bereits in der Luft in zwei Teile zerbrach und anschliessend in den Uwod-Stausee stürzte.

Das russische Verteidigungsministerium bestätigte offiziell den Verlust des Flugzeugs vom Typ Antonov An-22 sowie den Tod aller sieben Besatzungsmitglieder.

Inzwischen sind Videos aufgetaucht, die den Absturz zeigen sollen. Diese Aufnahmen wurden auf mehreren russischen Telegram-Kanälen verbreitet und sollen den Vorfall aus verschiedenen Perspektiven zeigen:

Video: watson/Emanuella Kälin

Der Absturz stellt bereits den zweiten Verlust dieses Flugzeugtyps innerhalb weniger Jahre dar. Weltweit existieren nur noch wenige Maschinen dieses Modells. Laut AeroTelegraph gibt es nach dem Unglück nur noch drei einsatzbereite Maschinen, die sich sämtlich im Besitz der russischen Armee befinden. Bis heute gelten diese Flugzeuge als die grössten Turboprop-Transportmaschinen der Welt und können eine Nutzlast von bis zu 80 Tonnen transportieren.

(emk)

