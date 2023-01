Video: watson/lucas zollinger

David Beckham bedankt sich bei einer 102-Jährigen für ihre Treue – und wir so 🥹

In der «Castor Lodge» in Peterborough in Grossbritannien lebt die 102-jährige Mona – und sie ist seit Jahrzehnten bekennender David-Beckham-Fan. Als sie ins Pflegeheim einzog, hängte sie als Erstes einen Kalender des Ex-Fussballprofis neben ihr Bett.



Die Pflegerinnen und Pfleger haben für sie eine David-Beckham-Mottoparty ausgerichtet, wodurch der Star selbst schliesslich von seinem Fan erfuhr und folgende herzerwärmende Nachricht an sie richtete:

(lzo)

