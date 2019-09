Videos

Klima

Abfallsammeln mit den «Cleanwalkers» – das Resultat ist erschreckend



Wie die «Cleanwalkers» sich für eine sauberere Welt einsetzen

Linda Beciri Linda Beciri Folge mir Entfolgen

Michel Fässler und seine Tochter Caro engagieren sich mit ihrem Verein «Cleanwalkers» aktiv gegen die Umweltverschmutzung.

«Überall, wo es Menschen hat, hat es Müll.​ Überall, wo es keine Menschen hat, hat es auch Müll.» cleanwalkers.ch

Unter dem Motto: «Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt» organisieren sie regelmässig sogenannte «Cleanwalking-Sessions» und sammeln dabei haufenweise Müll ein.

Video: watson/linda beciri

Wir haben die «Cleanwalkers» anlässlich des World Clean Up Days vom 21. September bei einer «Cleanwalking-Session» begleitet. Die Unmengen an Müll, die in nur zwei Stunden gesammelt wurden, sind erschreckend.

Abonniere unseren Newsletter