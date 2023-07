Video: twitter/vinc

Schlägerei im kosovarischen Parlament – Politiker werden handgreiflich

Das Parlament ist eigentlich ein Ort, an dem man Meinungsverschiedenheiten mit Worten bespricht. Dass es ab und an zu hitzigen Diskussion kommen kann, ist völlig normal. Was aber am Donnerstag im kosovarischen Parlament passiert ist, sollte nicht in die Politik gehören.

Der Grund für die Auseinandersetzungen: Ministerpräsident Albin Kurti schlug vor, die Polizeipräsenz im Norden des Landes zu reduzieren – dort, wo die Serben leben. Dann bespritze ihn ein Mitglied der Opposition mit Wasser.

Im kosovarischen Parlament ist es bereits mehrfach zu handfesten Auseinandersetzungen gekommen.

