wechselnd bewölkt11°
DE | FR
burger
Videos
Leben

Heiratsantrag mit KI-generierten Disney-Trailer geht viral

Video: instagram/cellocoelho

Das ist kein neuer Disney-Trailer! Dieser Heiratsantrag geht gerade viral 💍😍

16.10.2025, 11:0216.10.2025, 14:03

Auf Social Media machen immer wieder Videos von kreativen oder verrückten Heiratsanträgen die Runde. Aktuell sorgt ein Clip des brasilianischen Paares Marcelo Coelho und Jéssica Uinny für Begeisterung.

Der Digital Creator Marcelo hat für seine Angebetete tief in die KI-Trickkiste gegriffen. Sein Antrag könnte glatt ein echter Trailer für den neusten Disney-Animationsfilm sein. «POV: Du hast sie eingeladen, um einen Film zu schauen, aber machst ihr einen Antrag (mit KI)», schreibt er dazu. Hier kannst du dir den Moment anschauen:

Video: instagram/cellocoelho

Der Trailer beginnt mit Szenen einer Frau namens Jay, die Jéssica Uinny darstellen soll. Diese verbringt eine traumhafte Zeit an der Amalfiküste, wo ihr schliesslich ein Antrag gemacht wird. In der typisch Disney-Trailer-mässigen Narration wird erzählt, wie die meisten Menschen sei sie eine Träumerin. Dann erwacht sie. Es folgen einige Szenen aus dem «echten» Alltag der Frau.

Jéssica Uinny scheint beim Zuschauen derweil langsam zu merken, was hier geschieht. Mit Tränen in den Augen sagt sie: «Das bin ich.» Der Groschen fällt endgültig, als der Titel des vermeintlichen Disney-Films eingeblendet wird: «Get Married». Danach ist eine Couch zu sehen, auf der die Figur Jay neben einem Mann sitzt. «Das ist unser Haus», erkennt Uinny.

Szene aus einem KI-generierten Heiratsantrag im Stil eines Disney-Animationsfilm-Trailers von Marcelo Coelho und Jéssica Uinny. Ging im Oktober 2025 viral.
Bei dieser Szene erkannte Uinny ihr eigenes Zuhause.Bild: instagram / cellocoelho

Als die Perspektive erneut wechselt, erkennt man: Der Mann ist Marcelo. Der animierte Marcelo zückt eine schwarze Box mit dem Verlobungsring und «wirft» sie seinem realen Pendant durch den Äther hindurch zu. Dann folgt der Schriftzug «Willst du mich heiraten?», worauf Coelho auf ein Knie geht und Uinny den Antrag auch im wirklichen Leben noch macht. Uinny sagt «Ja».

Video sorgt für Begeisterung

Das Video hat die Herzen der Online-Community im Sturm erobert. Nach 3 Tagen hat es über 12 Millionen Aufrufe und über 1,5 Millionen Likes. Und auch in den mehr als 45'000 Kommentaren ist der Tenor überwiegend positiv.

«Wow. Die Messlatte liegt jetzt höher, Leute. Gratulation den beiden.»
Ein Instagram-User in den Kommentaren

(lzo)

Mehr zum Thema Ehe:

Mehr Videos von Anträgen:

Dieser Heiratsantrag im Flugzeug sorgt für viele Diskussionen

Video: watson/Aya Baalbaki

Autsch! Dieser Heiratsantrag dürfte wehgetan haben

Video: watson/lucas zollinger

Heiratsantrag nach Triathlon – Spanier bekommt «weiche Knie»

Video: watson/nico bernasconi
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ungewöhnliche Hochzeit: 3800 Paare geben sich das Jawort
1 / 16
Ungewöhnliche Hochzeit: 3800 Paare geben sich das Jawort
3800 Paare treffen sich am Dienstag im Cheong Shim Peace World Center in Gapyeong, Südkorea.
quelle: ap/ap / ahn young-joon
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Heiratsantrag ging in die Hosen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
14 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
14
Meistgelesen
1
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
2
«Letzte» Geisel-Leichen übergeben +++ Hamas übergab falsche Leiche
3
So sehen die 20 Geiseln nach über zwei Jahren in Gefangenschaft aus
4
Ein Foto zeigt: So hat sich Netanjahu selbst ausgetrickst
5
Thank God it's Dienstag – hier gibt es Fails in Hülle und Fülle
Meistkommentiert
1
Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen
2
US-Regierung will Presse-Arbeit im Pentagon einschränken
3
Umfrage zeigt: Dienstpflicht könnte durchkommen – und spaltet die Geschlechter
4
Umfrageschock für SRG: Jetzt starten Fernsehstars eine PR-Tour durch Schweizer Beizen
5
Service Citoyen: Eine Initiative vereinigt «Feuer und Wasser»
Meistgeteilt
1
Evakuierungen bei Kupjansk +++ Trump enttäuscht von Putin
2
Vor 25 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo
3
Wenn die gegnerischen Fans vor dem Hotel auftauchen, feiert Suriname einfach mit
4
Swiss setzt auf Suiten-ähnliche Abteile und grössere Bildschirme
5
Noch vieles offen in Europa – WM-Quali in Nord- und Mittelamerika wird zum Krimi
Taylor Swift bricht in der Schweiz alle Charts-Rekorde
Mit «The Life Of A Showgirl» belegt Taylor Swift in den Schweizer Album-Charts Platz eins. In der Single-Hitparade belegt der US-Superstar gleich alle drei obersten Positionen. Damit bricht sie jegliche Rekorde, wie Universal Music am Mittwoch mitteilte.
Zur Story