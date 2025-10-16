Video: instagram/cellocoelho

Das ist kein neuer Disney-Trailer! Dieser Heiratsantrag geht gerade viral 💍😍

Auf Social Media machen immer wieder Videos von kreativen oder verrückten Heiratsanträgen die Runde. Aktuell sorgt ein Clip des brasilianischen Paares Marcelo Coelho und Jéssica Uinny für Begeisterung.

Der Digital Creator Marcelo hat für seine Angebetete tief in die KI-Trickkiste gegriffen. Sein Antrag könnte glatt ein echter Trailer für den neusten Disney-Animationsfilm sein. «POV: Du hast sie eingeladen, um einen Film zu schauen, aber machst ihr einen Antrag (mit KI)», schreibt er dazu. Hier kannst du dir den Moment anschauen:

Der Trailer beginnt mit Szenen einer Frau namens Jay, die Jéssica Uinny darstellen soll. Diese verbringt eine traumhafte Zeit an der Amalfiküste, wo ihr schliesslich ein Antrag gemacht wird. In der typisch Disney-Trailer-mässigen Narration wird erzählt, wie die meisten Menschen sei sie eine Träumerin. Dann erwacht sie. Es folgen einige Szenen aus dem «echten» Alltag der Frau.

Jéssica Uinny scheint beim Zuschauen derweil langsam zu merken, was hier geschieht. Mit Tränen in den Augen sagt sie: «Das bin ich.» Der Groschen fällt endgültig, als der Titel des vermeintlichen Disney-Films eingeblendet wird: «Get Married». Danach ist eine Couch zu sehen, auf der die Figur Jay neben einem Mann sitzt. «Das ist unser Haus», erkennt Uinny.

Bei dieser Szene erkannte Uinny ihr eigenes Zuhause. Bild: instagram / cellocoelho

Als die Perspektive erneut wechselt, erkennt man: Der Mann ist Marcelo. Der animierte Marcelo zückt eine schwarze Box mit dem Verlobungsring und «wirft» sie seinem realen Pendant durch den Äther hindurch zu. Dann folgt der Schriftzug «Willst du mich heiraten?», worauf Coelho auf ein Knie geht und Uinny den Antrag auch im wirklichen Leben noch macht. Uinny sagt «Ja».

Video sorgt für Begeisterung

Das Video hat die Herzen der Online-Community im Sturm erobert. Nach 3 Tagen hat es über 12 Millionen Aufrufe und über 1,5 Millionen Likes. Und auch in den mehr als 45'000 Kommentaren ist der Tenor überwiegend positiv.

«Wow. Die Messlatte liegt jetzt höher, Leute. Gratulation den beiden.» Ein Instagram-User in den Kommentaren

(lzo)

