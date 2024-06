Video: watson/lucas zollinger

«Wir spielen tatsächlich live» – Rocklegende Dave Grohl disst Taylor Swift

Der Rockstar Dave Grohl ist mit seiner Band, den Foo Fighters, gerade in London. Ebenfalls in der Stadt: Pop-Megastar Taylor Swift auf ihrer «Eras»-Welttournee. Diesen Umstand nutzte Grohl für einen bitterbösen Seitenhieb in Richtung seiner Landsfrau.

Grohl, unter anderem bekannt von legendären Rockbands wie Nirvana oder Queens of the Stone Age, spielte am Samstagabend mit seiner Band Foo Fighters im Londoner Olympiastadion. Vor dem Song «Statues» kam er auf Taylor Swift zu sprechen, die aktuell mit ihrer «Eras»-Tour im nahegelegenen Wembley-Stadion residiert. Als dies zu einigen Buhrufen aus dem Publikum führte, antwortete Grohl: «Ich sage euch, Mann, ihr wollt nicht den Zorn von Taylor Swift erleiden.»

Hintergründe für Zerwürfnis unbekannt

Grohl hatte sich in der Vergangenheit mehrfach für Swift eingesetzt, das Verhältnis der beiden schien bisher gut. Im Magazin «Louder» erzählte er eine Anekdote darüber, wie sie ihn «gerettet» hat, als er gebeten wurde, auf einem privaten Paul McCartney-Konzert zu spielen. Und er lobte Swift auch für ihre Entscheidung, ihre früheren Studioalben neu aufzunehmen. Es wäre also auch möglich, dass Grohls Kommentare nur scherzhaft gemeint waren.

Grohl und Swift an einer Pre-Grammy-Party, 2008. Da waren sie noch dicke. Bild: WireImage

Eine andere Theorie haben Nutzerinnen und Nutzer der Online-Plattform Reddit aufgestellt. Sie spekulieren, dass Grohls Kommentare mit der Flut von Social-Media-Angriffen zusammenhängen könnten, die seine Tochter Violet kürzlich von Swifts Fans erhalten hat, nachdem sie die Sängerin für ihre Privatflüge kritisiert hatte. (lzo)

Video: watson/lucas zollinger

