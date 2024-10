Video: watson/emanuella kälin

Diese ferngesteuerten Autos machen Boxenstopp – wir haben RC Racing ausprobiert

RC Racing steht für radio-controlled Car und wird in der Schweiz von vielen Bastlern als Hobby ausgelebt – wir haben es ausprobiert.

Emanuella Kälin Folge mir Sabeth Vela Folge mir

Kleine ferngesteuerte Autos flitzen an einem vorbei, wenn man auf die Rennbahn des Modell-Rennsport-Clubs St. Gallen tritt. Es riecht streng nach Verbranntem und man kann kaum in normaler Lautstärke miteinander sprechen. Hier treffen sich gerade Bastler aus der ganzen Schweiz, um an der Schweizer-RC-Meisterschaft teilzunehmen.

Wir waren am 29. September ebenfalls vor Ort und haben alles über das etwas andere Hobby gelernt – und durften auch selbst mal hinters (ferngesteuerte) Steuer.

Video: watson/emanuella kälin

