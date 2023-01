Video: watson

«I beat you up!» – 19-Jährige randaliert in australischem McDonald's

In Australien ist eine 19-Jährige in einem McDonald's verhaftet worden. In einer Filiale der Stadt Adelaide ist die junge Frau hinter die Theke gegangen und hat die Mitarbeitenden bedroht und beleidigt. Anschliessend zeigen Videoaufnahmen, wie sie in der Küche randalieren geht:

Video: watson

Zwei Mitarbeiterinnen haben die Frau verfolgt und die Polizei verständigt. Laut dieser habe sich die 19-Jährige wegen ordnungswidrigem Verhalten, Sachbeschädigung und Körperverletzung zu verantworten. Im März dieses Jahres soll sie vor Gericht erscheinen.

Zweiter Fall innerhalb einer Woche

Wie ABC News berichtet, ist es bereits der zweite Zwischenfall innerhalb einer Woche in einem McDonald's in Adelaide. Erst kürzlich ist ein McDonald's-Mitarbeiter von zwei Männern verprügelt worden. (fwe)

Weitere Videos:

Ukrainische Gebirgsjäger stürmen russischen Schützengraben Video: watson/Fabian Welsch

«Are you kidding me?» – Video von Riesenkraken begeistert Internet Video: watson/Fabian Welsch