Reportagen Magazin
«Sabeth vs. Wild»: Wir versuchen uns, in der Wildnis durchzuschlagen
Im Wald musste sich die Reporterin einen Unterschlupf bauen und versuchte sich an einem Feuer – die Betonung liegt dabei auf «versucht».
Am 25. Januar startet die erste Schweizer Staffel von «7 vs. Wild». Dabei wurde der Cast in die Karibik geschickt und musste dort 14 Tage lang ohne Hilfe überleben. Weil unsere Reporterin nicht mal schnell in den Süden fliegen konnte, hat sie an einem Survival-Training mit dem Cast im Wald teilgenommen. Bei -2 Grad. Dabei hat Sabeth gelernt, dass sie keine Chance hätte in der Wildnis. Und dass es gerade kalt ist. Aber see for yourself: