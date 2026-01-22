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«7 vs. Wild»-Cast zeigt Reporterin, wie man im Wald überlebt

Video: watson/Emanuella Kälin
Reportagen Magazin

«Sabeth vs. Wild»: Wir versuchen uns, in der Wildnis durchzuschlagen

Im Wald musste sich die Reporterin einen Unterschlupf bauen und versuchte sich an einem Feuer – die Betonung liegt dabei auf «versucht».
22.01.2026, 20:2207.04.2026, 09:00
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin
Sabeth Vela
Sabeth Vela

Am 25. Januar startet die erste Schweizer Staffel von «7 vs. Wild». Dabei wurde der Cast in die Karibik geschickt und musste dort 14 Tage lang ohne Hilfe überleben. Weil unsere Reporterin nicht mal schnell in den Süden fliegen konnte, hat sie an einem Survival-Training mit dem Cast im Wald teilgenommen. Bei -2 Grad. Dabei hat Sabeth gelernt, dass sie keine Chance hätte in der Wildnis. Und dass es gerade kalt ist. Aber see for yourself:

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46 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Bruno Wüthrich
22.01.2026 21:00registriert August 2014
Viel haben wir nicht gesehen. Sieben Zündhölzer sind tatsächlich wenig, um bei Feuchtigkeit und Nässe ein Feuer zu entfachen. Der Unterschlupf was sehr schludrig gemacht. Daran erkennt man, dass nie vorgesehen war, dass die Leute darin schlafen sollen.

Etwas gar dürftig und wenig informativ.
Es war wohl zu kalt, um richtig zu performen.
Für ein paar Klicks wird es trotzdem gereicht haben. Und eventuell sogar für einen Schupfen.
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Barracuda
22.01.2026 23:05registriert April 2016
Wie man sich halt ein Tiktok Kid in der Natur vorstellt. Alle Klischees wurden erfüllt 😂
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Antinatalist
22.01.2026 20:31registriert September 2019
Es ist kalt...

...und dann diese glänzenden Leggings. 🤷
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