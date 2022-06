Video: watson/lea bloch

Sohail ist zurück von Afghanistan – und das erlebte er dort

Der Afghane Sohail Khan ist vor sechs Jahren in die Schweiz geflüchtet. Vor kurzem ist er erstmals wieder zurückgekehrt, um sich ein Bild der Situation vor Ort zu machen.

Lea Bloch

Sechs Jahre ist es her, seit Sohail Khan das letzte Mal in Afghanistan war. Der geflüchtete Afghane lebt in der Schweiz und arbeitet in Luzern als Küchenhilfe und Pizzaiolo. Dazu engagiert er sich im Verein «Education for Integration». Mit dem Projekt «Sewing for Future» will der Verein afghanischen Frauen helfen, selbstständig zu werden.

Am 1. April reiste der 26-Jährige für eineinhalb Monate nach Afghanistan. Was er da erlebte, erschütterte ihn zutiefst. Im Video schildert er seine Erfahrungen und spricht erzählt, worunter die Frauen in Afghanistan leiden.