Diese 5 Dating-Begriffe musst du kennen – oder du bleibst für immer Single

Damit das Kennenlernen mit deinem Herzblatt ein Erfolg wird, erklären wir dir die Dating-Basics 2023 in 120-Sekunden. (sal, aya)

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Warum das System in «Harry Potter» korrupt ist – in 5 Punkten

Die 11 grössten Handlungslücken in «Harry Potter»

Russen greifen an, aber wenig erfolgreich ++ F-35 fangen Russen-Jets über Polen ab

Es begann, als er Raumschiffe in der Bibel fand: Erich von Däniken und die Ausserirdischen

Was geht da mit Donald Trump in Georgia ab?

Zug mit giftigen Chemikalien entgleist – gigantischer Umwelt-Krimi in den USA

Grosseinsatz wegen Mann in Kampfmontur – Bundeshaus geräumt, Sprengstoffroboter im Einsatz

Gebäude in der Türkei und Syrien stürzen ein – unglaubliche Zerstörung nach Erdbeben

Bei Erdbeben in der Südosttürkei und in Syrien sind am Montagmorgen zahlreiche Menschen verletzt worden und gestorben. Die schweren Beben haben Gebäude komplett zum Einsturz gebracht. Videoaufnahmen zeigen einige der zusammenbrechenden Gebäude.