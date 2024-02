Tracy Chapman performt als Überraschung an den Grammy Awards

Video: watson/Alina Kilongan

Tracy Chapmans' «Fast Car» geniesst Renaissance an den Grammys

Mehr «Videos»

36 Jahre ist es her, seit der Hit «Fast Car» von Tracy Chapman die Charts eroberte. Am Sonntag erlebte das Lied an den Grammy Awards in London eine Renaissance. Der Sänger Luke Combs performte eine Coverversion des Songs, worauf plötzlich auch Tracy Chapman mit ihm auf der Bühne stand. In einem Video vor dem Auftritt erklärt Combs, dass der Song «Fast Car» für ihn ein Lieblingslied gewesen sei, bevor er überhaupt gewusst hatte, was ein Lieblingslied ist. Sein Vater habe ihm den Song immer vorgespielt. Dass wenige Minuten später die Tracy Chapman auf der Bühne stehen würde, davon wird im Video nichts erwähnt. Ausschnitte des Auftritts gibt es hier:

Video: watson/Alina Kilongan

Tracy Chapman performt nur noch selten

Anhängerinnen und Anhänger der Sängerin wissen: Eine Bühnenperformance von Tracy Chapman passiert nicht oft. Die letzte Tour der Sängerin war im Jahr 2009, ihr letzter Auftritt im Fernsehen liegt ebenfalls bereits neun Jahre zurück. Die Menschen an den Grammy Awards kamen deshalb in den seltenen Genuss einer Live-Performance der Sängerin, welche am 30. März ihren 60. Geburtstag feiert.

Chapman war für 13 Grammys nominiert

Im November 2023 gewann Chapman den Song des Jahres für «Fast Car» und war damit die erste schwarze Frau, die einen Preis der Country Music Association gewann. Dass es mehr als drei Jahrzehnte dauerte, dass Tracy diesen Titel gewann, liegt an der Coverversion des Songs von Luke Combs.

Außerdem erhielt Chapman bei den International Folk Music Awards 2024 einen Preis für ihr Lebenswerk. Chapman, die aus Cleveland stammt, ist ausserdem für Hits wie «Give Me One Reason», «Baby Can I Hold You» und «Crossroads» verantwortlich. Sie wurde für 13 Grammys nominiert und hat davon vier gewonnen.

(aki)

Das passierte sonst noch so in Los Angeles:

Video: watson/Lucas Zollinger

Video: watson/Fabian Welsch