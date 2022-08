Video: watson

Harry Styles gibt Fan das Mikrofon – dann fängt die Show richtig an

Harry Styles, ehemaliger Sänger der Boyband «One Direction », hat auf seiner Tour am 31. Juli Halt in Lissabon gemacht. So weit, so gewöhnlich.

Zusammen mit tausenden von anderen Fans waren auch Carl und Marianna, die seit etwa einem Jahr ein Paar sind, auf dem Konzert. Mitten im Konzert fragt Carl Harry Styles nach dem Mikrofon – und die eigentliche Show des Abends beginnt.

