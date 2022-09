Video: watson/lucas zollinger

Good News des Tages: Diese drei Delfine schwimmen in die Freiheit 🐬🙌

In Indonesien wurden drei Delfine freigelassen, nachdem sie ĂŒber zwei Jahre lang in der Auffangstation «Umah Lumba Rehabilitation» vom «Dolphin Project» aufgepĂ€ppelt wurden. Mit einem Satz neuer ZĂ€hne sind Johnny, Rocky und Rambo jetzt bereit, in die freie Wildbahn zurĂŒckzukehren.

Die drei Delfine waren allesamt wilde Tiere, bevor sie vor ĂŒber zehn Jahren gefangen und in einem der letzten wandernden Delfin-Zirkusse der Welt eingesetzt wurden. Danach verbrachten sie lange Jahre im Hotel «Melka» auf Bali.

Neuartige Zahnoperation

Die langen Jahre in Chlorwasser-Becken haben den ZĂ€hnen der Delfine stark zugesetzt. Bei Johnny waren die ZĂ€hne bis auf das Zahnfleisch hinunter zersetzt, wie die Bilder von «Dolphin Project» zeigen. Mit einer neuartigen Technik wurden den Tieren nun Kunstharz-ZĂ€hne eingesetzt, sodass sie im Meer ĂŒberlebensfĂ€hig sein werden.

ZurĂŒck in die Freiheit

Nachdem die drei Tiere nun ĂŒber zwei Jahre im «Umah Lumba Rehabilitation»-Center gelebt haben und zu neuen KrĂ€ften gekommen sind, gab man ihnen am 3. September die Chance, ins offene Meer zurĂŒckzukehren. Nach einer Stunde des Zögerns hĂ€tten die Tiere die Chance schliesslich genutzt, so «Dolphin Project».

Im kommenden Jahr wolle man sie genauestens beobachten und habe verschiedene Massnahmen fĂŒr alle möglichen Szenarien vorbereitet. Falls sich die Tiere dazu entscheiden sollten, könne auch Umah Lumba ihr neues Zuhause werden. (lzo)

