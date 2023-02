Klaustrophobie Alarm – Luuk performt seinen Hit in kleinstem «Rüümli» der Welt

Watson hat ein neues Videoformat. Wöchentlich lassen wir Schweizer und internationale Musiker:innen in unser «Rüümli» ein. Aufgabe: Performt ein Lied nach Wahl auf der wohl kleinsten Bühne der Welt. Der Anfang macht Rapper Luuk aus Zürich.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Kilian und Anna lästern über die Fasnacht – erst am Schluss geht ihnen ein Licht auf

Langenthal ist nicht mehr – was wird nun aus Olten?

Warum mich die Verwaltung aus meiner Wohnung in Zürich wirft – obwohl ich es nicht will

«Betrug am Stimmvolk» – das sind die Reaktionen zum Parteiwechsel von Isabel Garcia

Aargauer Fasnacht will rassistische Wörter zelebrieren – eine kleine Nachhilfe-Stunde

Medwedew droht: Ukraine bis an «die Grenze Polens» besiegen ++ USA-Milliarden für Drohnen

Separatisten in Neu-Guinea wollen mit Geiselnahme Unabhängigkeit erwirken

Separatisten der «West Papua National Liberation Army» haben am 7. Februar in West-Neuguinea einen Neuseeländer als Geisel genommen. Jetzt gibt es ein erstes Lebenszeichen – in einem Video führen sie ihn der Weltöffentlichkeit vor: