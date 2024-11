«Furzen verboten!» – Milky Chance performen ihren neusten Hit im Rüümli

Pünktlich zum heutigen Album-Release «Living In A Haze» besuchen uns die Kasseler Jungs im Rüümli. Die 2013 veröffentlichte Single der deutschen Superstars, «Stolen Dance», wurde mittlerweile über eine Milliarde Mal gestreamt. Die sympathische Truppe spielt ausverkaufte Konzerte rund um den Globus und besucht heute die kleinste Bühne der Welt, das watson-Rüümli. Mit im Gepäck haben sie ihren neusten Hit «Living In A Haze» – Ohrwurm garantiert!

Jeder fing mal klein an: Die erste Street Parade zieht am 5. September 1992 mit rund 2000 Ravern dem Limmatquai entlang.

Kind, wie bist du gross geworden! 26 Jahre Street Parade in 45 Bildern

