Wegen 50 Franken: Dieser russisch-amerikanischen Doppelbürgerin drohen 20 Jahre Haft

In Russland wurde eine russisch-amerikanische Doppelbürgerin verhaftet, als sie ihre Familie in der Stadt Jekaterinburg besuchen wollte. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB wirft der 33-jährigen Spa-Kosmetikerin und Amateurballerina, die in Los Angeles wohnt, Hochverrat vor. Ein Video, das von der russischen Staatsmedien-Agentur «RIA Novosti» verbreitet wurde, zeigt, wie ihr der Schauprozess gemacht wird:

Laut ihrem Vkontakte-Profil hat die gebürtige Russin Ksenia Karelina seit 2021 die amerikanische Staatsbürgerschaft und wohnt in Los Angeles, wo sie ein Spa leitet. Als sie kürzlich ihre Familie in ihrer alten Heimat besuchen wollte, wurde sie festgenommen. Nun drohen ihr 20 Jahre Haft. Der Vorwurf: Hochverrat. Sie habe aktiv ukrainische Kriegsbemühungen unterstützt und mitfinanziert, so der russische Inlandsgeheimdienst FSB.

Spende über 50 Franken – für humanitäre Zwecke

Die von Russland unabhängige Newsplattform «Moscow Times» und die aus Juristen bestehende Menschenrechtsgruppe «Perviy Otdel» (übersetzt ungefähr «Erste Abteilung») haben recherchiert und herausgefunden: Tatsächlich habe Karelina eine Spende von umgerechnet knapp 50 Franken an die in New York betriebene, ukrainische Hilfsorganisation «Razom for Ukraine» (Deutsch: Zusammen für die Ukraine) getätigt. Bei der Organisation ist man schockiert. Man verwende die Spenden für humanitäre Zwecke und nicht für «Kriegsbemühungen», wie es Russlands Geheimdienst Karelina vorwirft.

USA will Vorfall untersuchen

Die USA will den Vorfall nun untersuchen und warnt ihre Bürger. Der Sprecher des Weissen Hauses, John F. Kirby, sagte, dass die Regierung Biden versuche, mehr über die Verhaftung und die Umstände zu erfahren.

Experten erklärten, dass die russischen Behörden Amerikaner als potenzielle Verhandlungsobjekte für einen möglichen Gefangenenaustausch ins Visier nehmen können, wie etwa den, bei dem der US-Basketballstar Brittney Griner Ende 2022 freigelassen wurde, schreibt die Los Angeles Times. An diesem Austausch war ein russischer Waffenhändler namens Viktor Bout beteiligt.

Kirby warnte ausserdem, dass sich amerikanische Staatsangehörige in Russland in aktiver Gefahr befinden. «Ich möchte unsere eindringlichen Warnungen über die Gefahr für US-Bürger in Russland wiederholen», sagte er. «Wenn Sie also ein US-Bürger sind – auch Doppelbürger – der sich in Russland aufhält oder dorthin reist, sollten Sie es sofort verlassen oder die Reise abbrechen.» (lzo)

