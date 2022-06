Zwei Staffeln Schweiz Vereint – hier kommen die Outtakes

Das ist das Ende der zweiten Staffel von Schweiz Vereint . Zeit, nochmals zurückzuschauen auf 22 spannende Schweizer Vereine, welche Marco und Nico während zwei Staffeln besucht haben. In der Sendung zeigen die beiden ihre liebsten Vereine und geben Einblick in Szenen, welche vorher nie im TV gezeigt wurden. Und selbstverständlich zeigen die beiden auch das ein oder andere Outtake.

Paffen auf Zeit – Nico beim Pfeifenclub Uster 😅

Für Nico geht es im letzten Verein der zweiten Staffel «Schweiz Vereint» gemütlich zu und her. Er besucht in Uster den lokalen Pfeifenclub und versucht sich im Wettrauchen. Ja, das gibt es: Die Mitglieder des Pfeifenclubs Uster nehmen an nationalen und internationalen Wettrauchen teil.