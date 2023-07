Video: watson/Madcom

Schweiz Vereint

Nico weiss nicht mehr, wo oben und unten ist – dem Rhönrad sei Dank

Madcom, marco gurtner, nico franzoni

In dieser Folge läufts bei Nico rund. Marco schickt ihn in den Kanton Aargau, wo er die Rhönradriege Untersiggenthal besucht. Was einfach aussehen mag, ist in Wirklichkeit eine wahre Herausforderung. Glücklicherweise wird er von gleich zwei WM-Teilnehmerinnen gecoacht.

Video: watson/Madcom

