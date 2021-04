Videos

Schweiz

Besuch bei der Psychologin: Wie gehe ich mit dem Corona-Dauerstress um?



Video: watson/Vanessa Hann, Emily Engkent

Besuch bei der Psychologin: Wie gehe ich mit dem Corona-Dauerstress um?

Die Corona-Pandemie belastet. Manchmal auch sehr subtil. Ein Besuch bei der Psychologin Annalisa Stefanelli zeigt: So etwas wie ein Mindestmass an Belastung gibt es nicht.

Die Pandemie fordert jede einzelne Person. Wir müssen vernünftig sein und uns an die Regeln halten. Und das, obwohl wir zum Teil nicht alles verstehen, weil die ganze Sache dermassen komplex und verworren ist.

Doch ist die eigene Angst, Unsicherheit oder Wut wegen einer Pandemie Grund genug, um zur Psycholog:in zu gehen? Man liest ja immer wieder von mangelnden Therapieplätzen. Jemand anderes hat es bestimmt nötiger.

«Zum Psychologen soll man gleich oft gehen, wie zur Dentalhygiene.»

Ein Besuch bei der Psychologin Annalisa Stefanelli soll diese Frage klären. Sie findet: «Zum Psychologen soll man gleich oft gehen, wie zur Dentalhygiene.»

Unterschied zur Therapie

Was Stefanelli macht, unterscheidet sich von der klassischen Psycho-Therapie. Sie bietet sogenannte Coachings an. Zu ihr gehen Personen, die ihren Alltag selber bewältigen können. Menschen mit Depressionen, Zwangsstörungen oder anderen psychischen Krankheiten verweist sie an eine entsprechende Fachperson. Meistens ist in solchen Fällen eine psychologische Therapie nötig.

«Ich wünsche mir, dass sich jede Person ab und zu mal mit sich selber und den eigenen Emotionen professionell auseinandersetzt.»

Stefanelli betont während des Coachings immer wieder, dass kein Problem zu klein sei, solange es einem betreffe. Was das Gespräch mit ihr zu denen mit Freunden oder Familienmitgliedern unterscheidet: Stefanelli stellt Fragen, ohne dabei von sich auszugehen. Und sie tut das, ohne die geäusserten Gefühle als gut oder schlecht zu bewerten.

«Leider wird das Thema immer noch stark stigmatisiert», sagt Stefanelli. Sie wünsche sich, dass sich jede Person ab und zu mit sich und den eigenen Emotionen professionell auseinandersetzen würde.

Hast du eine Frage, die du gerne mal unverbindlich einer Psychologin oder einem Psychologen stellen würdest? Schreib uns!

Lass dir helfen!

In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.

Die Dargebotene Hand: Tel 143,

Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147,

Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen.In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.Tel 143, www.143.ch Tel 147, www.147.ch

Depression ist eine Erkrankung – und so fühlt sie sich an Video: watson/lea bloch

Diese 4 Sätze solltest du als Angehörige/r sein lassen Video: srf/Roberto Krone

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Wenn Essen Angst macht – 14 sehr spezifische Food-Phobien Das nennt sich Misophonie und ist eine anerkannte Störung Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter