Mit viel Ironie teilt die Influencerin, die in Deutschland lebt, mit ihren Userinnen Spartipps. Das Video hat nun auch in der Schweiz die Runde gemacht. Auf TikTok haben sich bereits über eine Million Menschen das Video angeschaut:

Wer Ferien in der Schweiz machen will, muss oftmals tief ins Portemonnaie greifen. Genauso wie diese Vietnamesin, die sich in einem Video über die teure Schweiz lustig macht.

Am Theater Basel probte das Ballett-Ensemble nicht nur seine Auftritte, sondern auch den Aufstand. Denn die Löhne von Tänzern sind systematisch niedriger als die anderer Bühnenkünstler. Jetzt werden sie gehört.



In der Schweiz spricht man nicht über Geld. Und in der Kulturbranche sowieso nicht. Doch die Tänzerinnen und Tänzer des Balletts am Theater Basel haben mit diesen Regeln gebrochen. Denn sie, die normalerweise auf der Bühne mit ihren Körpern sprechen, haben irgendwann nur noch eine Möglichkeit gesehen, um faire Löhne zu erkämpfen: Sie erhoben ihre Stimmen in der Öffentlichkeit — während des Schlussapplauses einer Premiere. Nicht nur hissten sie ein Banner, sondern sie wandten sich direkt an das Publikum und die Theaterleitung mit der Forderung nach mehr Lohn.