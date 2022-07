Sina baut am Gurtenfestival ab – zum Glück hat sie nicht aufgebaut

Es ist Halbzeit im Schweizer Festivalsommer. Hunderttausende feierten bereits in St.Gallen, Frauenfeld und auf dem Gurten. Zurich Openair, Heitere und Gampel stehen noch an. Doch wer macht das Ganze überhaupt möglich? Wer baut die ganzen Bühnen und Zelte auf und wieder ab? Es sind die Mitarbeitenden von Eventtechnik-Firmen. Eine davon ist die «Röck'n'Röll-Krew» aus Bern .

Tragödie am Creux-du-Van: Mutter (37) stürzt sich mit ihren beiden Kindern in den Tod

Kein Sommerskifahren in Zermatt +++ Schweizer Flüsse so warm wie noch nie

Blocher will der Schweiz Sanktionen verbieten – das steht in der Neutralitäts-Initiative

Das Bula startet heute – so war das Pfadilager 1957

Am 23. Juli startet das Bundeslager der Pfadi im Goms VS. Über zwei Wochen verteilt reisen insgesamt 30'000 Teilnehmende ins Wallis. Doch es ist nicht das erste grosse Pfadilager in dieser Region. Am selben Ort fand 1957 das internationale Freundschaftslager der Mädchenpfadi statt. Was sich seither alles verändert hat, siehst du im Video.