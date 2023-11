«Habe extra für Black Friday freigenommen» – wir waren im Shoppi Tivoli

… und tausende Menschen stürmen ins Shoppi Tivoli in Spreitenbach, um sich ein oder mehrere Schnäppchen zu ergattern. Wir waren vor Ort und haben den Leuten in die Taschen geschaut.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Highway to Hell» – diese Autobahnkosten tun dem Portemonnaie ganz schön weh

«Basel–London in rund 5 Stunden»: SBB prüfen direkten Zug nach England

Mehrere Tote in Süd- und Ostukraine ++ Russischer Korrespondent stirbt in Ukraine

Black Friday: Diese Bilder rauben dir den noch übrig gebliebenen Glauben an die Menschheit

«Dieses Beschleunigungsgefühl ist unglaublich» – so ticken die Schweizer Skitalente

Marco Odermatt, Wendy Holdener, Loic Meillard und Co. kennen wir schon gut. Aber wie ticken eigentlich die grössten Schweizer Nachwuchs-Ski-Talente? Sie sagen es dir gleich selbst.

An diesem Wochenende starten Schweizer Skistars wie Lara Gut-Behrami, Marco Odermatt oder Michelle Gisin in Sölden die neue Weltcupsaison. Für ihre jüngeren Teamkolleginnen und -kollegen geht es hingegen darum, sich langsam in den Weltcup zu kämpfen und die Trainer beim Schweizer Skiverband von sich zu überzeugen.