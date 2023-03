Video: watson/Sina Alpiger, Aya Baalbaki

Extreme Hitze und kein Schnee – das sagt der Klimabericht

Erinnerst du dich an den letzten Sommer – wie heiss und trocken er war? Wie ganze Bäche ausgetrocknet sind und Fische umgesiedelt werden mussten? Oder an den Sommer davor, als es nur geregnet hat und es zu Überschwemmungen gekommen ist? Oder an das Gegenstück, den Winter, als Schneemassen Zürich vor zwei Jahren lahmgelegt haben und wir dieses Jahr auf braunen Pisten Ski gefahren sind?

Wir müssen über Extremwetter reden. Denn laut dem neusten Synthesebericht des Weltklimarats IPCC ist das, was wir aktuell erleben, nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Warum das so ist und welche Lösungen es gäbe, erfährst du im Video.

