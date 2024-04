Bounce Cypher 2024: So up to date ist die Schweizer Rapszene

Video: watson/Alina Kilongan

So up to date ist die Schweizer Rapszene

Mehr «Videos»

watson war gestern am SRF Bounce Cypher vor Ort in Oerlikon. Logisch, dass nicht jeder so gut Bescheid weiss, wie Menschen, die im Journalismus arbeiten, aber trotzdem: Wir wollten von den Künstlerinnen und Künstlern wissen, wie gut sie informiert sind darüber, was in der Welt gerade so abgeht. Weisst du, wer zurzeit in den USA um das Amt des Präsidenten kämpft? Oder wie unser Schweizer ESC-Song heisst?

Die Antworten siehst du hier:

Video: watson/Alina Kilongan

Den ganzen gestrigen Cypher-Ticker von uns kannst du hier nachlesen: