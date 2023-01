Video: watson

Fragenbot

«3000 Franken im Monat machen mich nicht glücklich» – Rich Kid erzählt

Aya Baalbaki Folge mir Sina Alpiger Folge mir

Valentina ist 22 Jahre alt und zählt sich selbst zur Gruppe der «Rich Kids». Sie gönnt sich viel und gerne, trägt teure Luxusmarken und jettet um die Welt.



Beruflich arbeitet sie als Praktikantin am Europa Institut der Universität Zürich – und wer schon einmal ein Praktikum absolviert hat, weiss: Mit dem Lohn lässt sich in der Regel kein besonders luxuriöser Lifestyle finanzieren.



Wie also kann sie sich ihre materiellen Ausschweifungen leisten? Im Fragenbot verrät sie ihr Geheimnis:

Video: watson

Mehr knallharte Fragen und ehrliche Antworten aus dem Fragenbot. Genau hier:

Haben Nonnen insgeheim Sex? – Schwester Manuela ist ehrlicher, als du denkst Video: watson/Aya Baalbaki

«Ich behandle jedes Tier mit Respekt» – 18-jährige Metzgerin wehrt sich Video: watson/Aya Baalbaki