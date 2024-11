Magische Stimmung an der «Räbechilbi» in Richterswil

Neben Kindergartenkindern, die behutsam ihre Räbeliechtli an einer Rute vor sich tragen, darauf bedacht, dass die Kerze ja nicht ausgeht, gab es auch grosse, beeindruckende Räben-Konstrukte zu bewundern. Der Besucherandrang war gross, über 23'000 Menschen beobachteten das Lichterspiel am Wochenende – ein neuer Rekord. Der Anlass findet jeweils am zweiten Samstag im November statt. (hde)

Die Idee einer Fusion mit der GLP spaltet die Mitte-Mitglieder

Die Idee einer allfälligen Fusion mit der GLP spaltet die Mitglieder der Mitte-Partei. Dies geht aus einer aktuellen Umfrage hervor.

Das Meinungsforschungsinstitut gfs.bern hatte im Auftrag der Mitte eine repräsentative Online-Befragung durchgeführt – sowohl in der Stimmbevölkerung als auch bei den Mitgliedern der Mitte-Partei. Die Ergebnisse liegen nun vor. Die Partei hat sie am Samstag an einer Klausur in Thun BE präsentiert, wie sie mitteilte.