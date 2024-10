Autofahrer in Deutschland in «Sesamstrassen»-Kostüm geblitzt

Ein Autofahrer in einem «Sesamstrassen»-Kostüm ist im deutschen Dortmund von der Polizei geblitzt worden. Der Mann oder die Frau fuhr im September zu schnell über die Autobahn 45 in Richtung Hagen, wie die Polizei in Dortmund am Dienstag mitteilte.