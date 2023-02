Sergio kann nicht Skifahren, Nico will helfen – und organisiert den BESTEN Lehrer

Sergio ist Walliser. Das ist mittlerweile wohl allgemein bekannt. Was auch allgemein bekannt ist: Walliser müssen Skifahren können. Das ist quasi Gesetz. Sergio aber kann es nicht. Ein Problem. Fand zumindest Nico. Und hat ihm in Gstaad einen Lehrer Skiprofi organisiert. Aber nicht einfach irgendeinen. Finde im Video selbst heraus, wer es war. Und wie es Sergio im «Unterricht» erging:

Eine anscheinend in Hamburg lebende Russin hat auf einem Spaziergang an der Reeperbahn in einem Schaufenster etwas entdeckt, das ihr ganz und gar nicht passte: