Dramatische Rettung in schwindelerregender Höhe – Bauarbeiter sitzt auf Kran fest

Am 22. Februar kam es auf einer Baustelle in der chinesischen Provinz Shandong zu einer dramatischen Rettungsaktion. Ein Arbeiter sass auf einem Kran fest, als er sich mittels eines Sprunges auf eine in der Luft baumelnde Betonplatte in Sicherheit bringen kann. Kurz darauf ist der erste Kran eingestürzt:

