«Ocean Viking» am 18. Februar 2023. Bild: keystone

Rettungsschiff «Ocean Viking» in italienischem Hafen Ravenna

Mehr «International»

Das Schiff «Ocean Viking» der französischen Hilfsorganisation SOS Méditerranée ist am Samstag mit 84 Migranten an Bord im Hafen der italienischen Stadt Ravenna eingelaufen. Dies meldeten die italienischen Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos. Das Schiff hatte die Migranten am Dienstag im Mittelmeer in internationalen Gewässern an Bord genommen, weit von der Adria-Stadt Ravenna entfernt.

Italiens neue Rechts-Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die seit Oktober im Amt ist, hat einen Kurswechsel im Umgang mit privaten Hilfsschiffen vollzogen. Sie müssen nun nach einem ersten Einsatz einen Hafen anfragen. Hilfsorganisationen kritisieren, dass ihnen nur noch weit entfernt gelegene Häfen zugewiesen werden. Sie sehen darin eine Schikane der Regierung.

(yam/sda/dpa)