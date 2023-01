Nico wird hypnotisiert – und weiss seinen Namen nicht mehr

Video: watson/nico bernasconi, nico franzoni

Nico wird hypnotisiert – und hält plötzlich Roger Köppel für seinen Chef

Arthur Roscha ist Hypnotiseur, Mentalist und Zauberkünstler. Alles Hokuspokus, denkst du? Naja, zumindest Nico hatte der Gedankenkraft von Arthur nichts entgegenzusetzen. Und das Krasseste: Er kann sich an viele Dinge nicht mal mehr erinnern – wie man in seinem Reaction-Video sehen kann.



Während Roscha der Zauberei und der mentalen Illusion als Leidenschaft frönt, bestreitet er mit der Hypnose seinen Lebensunterhalt. In Aarau betreibt er eine Praxis für Komplementär- und Hypnosetherapie. In der Session mit Nico hat er eine Kostprobe von allen seinen Talenten zum Besten gegeben.

