Heftiger Schneesturm –Chaos am Flughafen in Vancouver

Heftiger Schneesturm – am Flughafen in Vancouver geht nichts mehr

TikTokers teilen Videos über das Chaos am Flughafen von Vancouver in Kanada. Das schneereiche Wetter führt über die Feiertage zu Verspätungen und Flugstreichungen. Es sei ein «seltener, starker Schneefall», wie CBC News berichtet, der am Montag begann und sich bis Dienstag fortsetzte.

Reisende werden gewarnt, dass eine Welle von Annullierungen und Verspätungen, die durch den Schneesturm ausgelöst wurden, auch während der Weihnachtsferien anhalten könnte.

(aya)

