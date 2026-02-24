Video: watson/luzia tschirky, lucas zollinger

In der Ukraine leben jetzt über eine Million Veteranen – so finden sie neue Arbeit

Mehr «Videos»

Am 24. Februar jährt sich die grossangelegte russische Invasion der Ukraine zum vierten Mal. Seither dauert der Krieg an. Schätzungen zufolge hat er bisher bereits an die 500'000 Toten gefordert – und die Zahl der Verletzten geht in die Millionen.

Stand September 2025 lebten in der Ukraine 1,3 Millionen Veteranen. Viele von ihnen wurden im Krieg verletzt, rund zehn Prozent sind aufgrund ihres Einsatzes behindert. Einer davon ist Oleksij Gryscha. Der 38-Jährige wurde nach knapp einem Jahr im Kampfeinsatz am Valentinstag 2023 verwundet.

Die Genesung dauerte lange – und gelang nicht vollständig. Gryscha hat weiterhin Probleme mit seinem Bein und inneren Organen. Schwere körperliche Arbeit kommt nicht mehr in Frage. In einem Arbeitszentrum in Boryspol wird versucht, dem ehemaligen Minenarbeiter eine neue Perspektive zu geben.

Dabei wird er unter anderem von der 25-jährigen gelernten Juristin Iryna Gopkalo unterstützt. Mit Hilfsmitteln der Schweizer Non-Profit-Organisation Helvetas hat sie sich umschulen lassen, um Veteranen den Weg zurück ins Leben zu weisen.

Die Ex-SRF-Kriegskorrespondentin Luzia Tschirky hat mit den beiden gesprochen. Das ist ihre Geschichte:

Video: watson/luzia tschirky, lucas zollinger

Hier kannst du dir das ganze Gespräch mit Oleksij anschauen:

Video: watson/luzia tschirky, lucas zollinger

Weitere Videos aus der Ukraine:

Ukraine setzt vermehrt auf Bodendrohnen – und macht damit sogar Kriegsgefangene

Video: watson/lucas zollinger

Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt

Video: watson/Hanna Dedial

Ukraine täuscht Russland mit immer realistischeren Attrappen